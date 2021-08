Desallotgen un càmping per un incendi a la Pobla de Massaluca

Els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest dijous a la tarda el càmping Port Massaluca per l'incendi de vegetació forestal que s'ha declarat a la Pobla de Massaluca (Tarragona).





En diferents missatges a Twitter, els Bombers de la Generalitat han explicat que s'han mobilitzat un total de 37 dotacions, 11 d'elles aèries, i que s'han demanat dos hidroavions.





Àrea afectada @bombers





El foc s'ha iniciat a la banda esquerra del punt quilomètric 17,9 de la carretera T-7231 i actualment evoluciona cap al sud-oest: "Els esforços dels bombers es concentren en intentar que no salti l'Ebre i establir eix de confinament al llarg de la carretera T-7231 ".





Les persones que es trobaven al càmping Port Massaluca estan sent traslladades al poliesportiu del municipi de Faió, a Aragó.





Els Bombers treballen amb la resta de cossos d'emergències en l'incendi i s'ha demanat ajuda al cos de bombers d'Aragó, a més de tallar-se els accessos a la zona.





Tot i que encara es desconeix la superfície afectada inicialment per l'incendi, Pobla de Massaluca (Tarragona) és un dels municipis on s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendis.