Brussel·les proposa que Espanya intervingui els preus de la llum per a col·lectius vulnerables

La Comissió Europea assegura que els estats membres poden "aplicar algunes salvaguardes", com intervencions públiques en la fixació de preus per al subministrament d'electricitat als col·lectius "en situació de pobresa energètica o vulnerables".





La resposta es produeix després que els populars preguntessin a Brussel·les quines mesures pot prendre el Govern per reduir els preus de la llum a Espanya, que arriben aquest dijous nous màxims històrics per quart dia consecutiu.





La comissària europea d'Energia, Kadri Simson, recorda que, de conformitat amb el Dret de la UE, els subministradors són lliures de fixar el preu a què subministren l'electricitat als clients, i els Estats membres han de garantir "una competència efectiva".





Tot i això, indica que els Estats membres poden aplicar "algunes salvaguardes", com intervencions públiques en la fixació de preus per al subministrament d'electricitat als clients domèstics en situació de pobresa energètica o vulnerables, en determinades condicions, i concedir drets als clients Pel que fa als contractes amb preus dinàmics.





"Per protegir els clients vulnerables i en situació de pobresa energètica, els Estats membres poden aplicar instruments de política social o prestar ajuda per millorar l'eficiència energètica per tal de reduir el consum i els costos", indica la Comissió.





Després de la resposta, la portaveu del PP al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, ha acusat aquest dijous al president de Govern, Pedro Sánchez, d'"enganyar" els espanyols després que la Comissió Europea hagi assegurat que els Estats tenen instruments per rebaixar la factura de la llum.