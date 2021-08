El conductor d'un camió mor en un accident a la A-2 a Cervera

El conductor d'un camió ha mort en un accident al quilòmetre 518 de l'A-2 --sentit Barcelona-- a Cervera (Lleida), segons ha informat el Servei Català de Transit en un comunicat aquest dijous.





Per causes que encara s'estan investigant, dos camions han xocat i, com a conseqüència de l'impacte, un dels camions s'ha incendiat i el seu conductor ha mort, mentre que l'altre conductor ha resultat ferit lleu.





recurs @mossos





Arran de la incidència, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).





Amb aquesta víctima, són 81 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons dades provisionals.





Pel que fa a la incidència viària, s'ha tallat la via durant mitja hora i actualment hi ha un carril obert.