Desmantellat un cultiu de 2.123 plantes de marihuana en una zona rural de Tarragona

La Guàrdia Civil ha desmantellat un cultiu de 2.123 plantes de marihuana en una zona rural del terme municipal de Vandellòs-Hospitalet (Tarragona), que després de la tala sumava un pes total de gairebé 2.000 quilos i, d'haver sortit a mercat, hauria arribat a un valor de més d'un milió i mig d'euros, ha informat el cos policial en un comunicat aquest dijous.





Plantació intervinguda @ep





Aquest dimecres s'ha realitzat un registre a la zona del cultiu, motivat per l'avís d'uns veïns de la zona a principis d'estiu i després de l'impuls de diversos operatius de vigilància, durant els quals es va observar a un home que presumptament es dedicava a l' manteniment i vigilància de la plantació.





La Guàrdia Civil no ha comunicat cap detenció i ha informat que les diligències instruïdes han estat remeses al jutjat en funcions de guàrdia de Reus (Tarragona).





Durant els operatius, es va localitzar un habitatge rústic --en el terreny hi havia la plantació-- aparentment abandonada però dotada de mesures de seguretat per evitar el robatori de la mercaderia i avisar de l'arribada de dotacions policials, entre els quals destaquen els detectors de moviment o gossos de raça perillosa.





Per instal·lar la plantació, es van realitzar actuacions per condicionar la zona, com la tala de massa forestal o el tancament amb tanca metàl·lica, per què la policia ha recordat que "aquest tipus de plantacions provoca danys mediambientals irreparables", inclòs el risc d'incendis .