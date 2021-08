CatalunyaPress T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

"Un dia, li van dir que allò era inconcebible i que mai seria feliç. Després la van cridar puta i van riure del seu interior desarmat i ple de llums apagats. Va plorar fins que no li van quedar llàgrimes, fins que se li va espellar el nas . Sempre d'amagat, per no preocupar-los a tots, perquè tots la volien, però ningú l'entenia "BY @bluemids





És dijous: seguim de prop les dades de la pandèmia Covid, estem patin també l'onada de calor, com vosaltres. També pendents de l'alerta 3 de incendi i preocupats per l'activació un episodi de contaminació per la presència de pols africana a Barcelona. Però com cada dijous tornem amb el #podcast de CatalunyaPress:











LES 4 NOTÍCIES DEL DIA