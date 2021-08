Una localitat de Sicília bat el rècord de major temperatura de la història d'Europa a l'arribar als 48,8ºC

La localitat de Floridia, a Sicília, ha batut un rècord al registrar la major temperatura de la història a Europa: 48,8ºC segons ha donat a conèixer en xarxes socials el Sistema d'Informació Agrometeorològica de la Regió de Sicília (SIAS, per les seves sigles en italià).





Els termòmetres de la ciutat marcaven aquest valor a les 14.00 hores d'aquest dimecres, desbancant així la marca que tenia Atena, quan el 1977 va registrar 48ºC.





L'illa italiana, juntament amb tot el centre i el sud de país, estan patint una onada de conseqüència del corrent d'aire provinent del Sàhara que, a l'igual que està passant a Espanya, ha elevat les temperatures dels termòmetres a nivells molt elevats .





No obstant això, no és la primera vegada que Sicília s'acosta a aquests valors. Segons destaca el 'Corriere della Sera', en una informació recollida per Europa Press, l'agost de 1999, es van registrar a l'illa xifres properes als 48,5ºC, encara que, explica el diari, mai es van arribar a formalitzar. Aquest dimarts, a més, a la zona en la qual es troba Floridia, també van pujar els termòmetres fins als 47ºC.





L'Organització de Meteorologia Mundial, a la Universitat Estatal d'Arizona (Estats Units), està estudiant la situació d'aquesta localitat siliciana per verificar aquest rècord europeu.