Fernández Barallobre estudia la història de la Policia espanyola

Els espanyols ens caracteritzem per un cert desconeixement d'algunes institucions del nostre propi país com és el cas de la policia. Encara recordo que, quan era nen i en els còmics que llegia apareixia un agent de l'ordre, l'autor de les vinyetes el caracteritzava de manera que era impossible reconèixer en ell al policia que vèiem pel carrer. D'altra banda, el llenguatge popular ha desdibuixat també a aquells servidors públics amb termes col·loquials: des dels "bitxos" de segle XIX als "grisos" de el segle XX i els "maderos" i "picoletos" del XXI.





"Els canvis de denominació, d'uniformitat, de emblemàtica, d'organització, dels quals ha estat objecte la policia al llarg de la seva història han actuat en detriment de la institució per tal com aquestes modificacions han provocat, en ocasions, confusió en el cos social "diu l'inspector José Eugenio Fernández Barallobre que s'ha proposat esmenar aquesta ignorància amb la seva" Història de la Policia espanyola "(l'Esfera dels Llibres), una veritable obra de referència per aprofundir en el coneixement d'aquesta institució.









Amb punt de partida en la creació d'una Superintendència General de Policia del Regne en 1824, durant el regnat de Ferran VII, el segle XIX es va caracteritzar per un desenvolupament erràtic i canviant de la forma en què es pretenia garantir la seguretat pública. Va ser amb la Restauració quan es va crear el 1876 la Policia Governativa i Judicial amb dos cossos: Vigilància i Seguretat. El primer, civil i no uniformat; el segon, amb estructura militar i uniformat, estructura que es va reafirmar en 1908 amb la Llei organitzadora de la policia governativa. I bé es pot dir que aquesta ha estat l'estructura de la policia governativa espanyola fins que el 1986 se'ls va unificar en un únic Cos Nacional de Policia (cosa que només havia passat molt efímerament durant la guerra civil en zona republicana).







L'autor explica les diferents denominacions dels òrgans de l'Administració a què van estar vinculats aquests cossos (Direcció General d'Ordre Públic, de seguretat, ministeris de Governació, Ordre Públic, Interior, etc.), les nombrosíssimes i successives reglamentacions, canvis d'uniformitat , plantilles i distribució territorial, centres de formació, unitats especials (des de les antigues de cavalleria, ciclista, música, canina, subsòl o conductors, a les modernes de tedax, geo, goes, mitjans aeris, operatius resposta i unitats de prevenció i reacció . i el trànsit, per al qual el 1932 es va crear un cos de Vigilants de camins que el 1941 es va integrar a la Policia Armada i de trànsit (encara que després aquesta funció es va transferir a la Guàrdia Civil).





Fernández Barallobre recorda algunes intervencions en ocasió de crims cèlebres (el de "la planxa", l'atemptat casament reial en 1906, els del carrer Gravina o la font del Berro a Madrid) així com la lluita contra els maquis durant de postguerra i fins i tot l'actuació durant la guerra civil. Referent a això puntualitza que "cal descartar la fal·làcia que la policia, especialment el cos de seguretat, va romandre gairebé íntegrament fidel el Front Popular, tota vegada que, pel que fa a la policia, va passar el mateix que pel que fa a l'Exèrcit , l'Armada la Guàrdia Civil i els Carrabiners, de tal manera que, on va vèncer el moviment de revolta, les forces van quedar afectes al bàndol nacional "de la mateixa manera que" amb la força dels grups que van romandre fidels a el Front Popular, es van formar les millors unitats de l'exèrcit frontpopulista, tant des del punt de vista estrictament militar, com per la seva combativitat i experiència ".





Recorda el procés d'identificació personal que es va iniciar el 1938 i es va materialitzar a partir de 1944 amb la creació de el Document Nacional d'Identitat i subratlla que la famosa Brigada d'Investigació Social va ser una creació anterior al franquisme que data de 1926. I apunta que a principis de segle XX ja hi va haver una dona policia, encara que caracteritzada d'home: Fernando González "Fernandito" el 1906 Sevilla, la condició femenina va ser descoberta per culpa de ... un embaràs.





No tot van ser glòries, també hi va haver pàgines negres en la seva història. Així la repressió haguda en la revolta anarquista de Casa Velles en 1933 "el primer baldón de el cos" i l'assassinat de l diputat Calvo Sotelo el 13 de juliol de 1936, que va ser el detonant de la guerra civil.





Als cossos policials han pertangut alguns escriptors il·lustres i l'activitat policial ha inspirat o estat present en sarsueles (La Gran Via, La revetlla de la Coloma, La chulapona, Aigua, sucre i aiguardent, etc.) i pel·lícules (Brigada criminal, Apartat de correus 1001, Relat criminal, etc.)





Tot això conclou amb la Llei 2/1986 de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat que, segons Fernández Barallobre "marca un punt d'inflexió en la història de la policia, un abans i un després ja que amb ella conclou la dicotomia existent fins llavors en dos cossos, un d'estructura civil i un altre d'organització militar, integrants d'un mateix tronc policial ".