Tres notícies reals d'aquest estiu que semblen tretes de sengles pel·lícules de terror ens tornen a la crua realitat d'aquest, el nostre món compartit, a què li queda un llarg camí cap al "respecte".







1. - Afganistan torna a ser un polvorí a mesura que els Estats Units i l'OTAN retiren les seves tropes després de 20 anys. Allà els combatents talibans ho han celebrat anant de porta a porta en ciutats capturades - i ja en van 10- convertint a nenes i dones d'entre 12 i 45 anys en les seves esclaves sexuals, segons recull el diari britànic Metro. Els comandants de l'exèrcit talibans han ordenat als imams que els portin dones solteres perquè les casin amb els seus soldats perquè les consideren com 'qhanimat', un botí de guerra.











2.- Mentre al Brasil una nena indígena de tan sols 11 anys ha estat assassinada per un grup format per tres adolescents i dos adults que primer la van violar i després la van llançar per un penyal i la van matar. Entre els agressors es trobava un oncle de la menor que en lloc d'ajudar-la es va unir a la violació grupal. Després de la violació, aquests valents homes i mini homes van tirar a la menor per un penyal d'uns 20 metres d'altitud, perquè la nena va recuperar la consciencia i els va amenaçar amb delatar-los.







3.- I encara que sembli mentida al nostre país passen coses com la que va esdevenir a Sevilla: tres joves francesos que van violar dos menors d'edat en un pis turístic condemnats a entre tres i quatre anys de presó, no aniran a la presó perquè el tribunal ha substituït les penes de presó per una expulsió d'Espanya durant deu anys després d'arribar a un acord. En aquest sentit, el tribunal estima que els tres joves són "conscients el dany causat" i estan "penedits de la seva acció", de manera que cada un d'ells va consignar 25.000 euros "amb la intenció de pal·liar en la mesura possible les conseqüències dels seus actes i oferir a les menors algun tipus de reparació ". Els tres processats, tots de 24 anys, van contactar en un bar de l'Albereda d'Hèrcules amb les dues menors violades, una de 15 anys i una altra de 14. A continuació les "incitar" a beure alcohol "per tal de propiciar el contacte sexual no consentit "en situació de semi inconsciència de les menors.









