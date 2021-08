El Reial Madrid i el FC Barcelona queden fora de la Lliga Impuls

Els clubs de Laliga van donar aquest dijous el seu vistiplau a el projecte 'Laliga Impuls' amb una àmplia majoria en la votació realitzada durant l'Assemblea Extraordinària, amb 38 vots a favor, sis més dels que eren necessaris per tirar endavant la iniciativa.





"L'Assemblea de Laliga ha ratificat el suport a el projecte de Laliga Impuls, que ja comptava

amb l'aprovació per unanimitat de la Comissió Delegada en una reunió que ha comptat amb

presència de tots els clubs membres, els quals han pogut expressar, exercint secreta i

democràticament el seu dret a vot, la seva postura davant el projecte ", va assenyalar la patronal en un comunicat.





Javier Tebas @ep





Aquest projecte neix de l'acord assolit la setmana passada entre Laliga i el fons d'inversió

internacional CVC per injectar 2.700 milions d'euros en la competició i els clubs amb el

objectiu de continuar la seva transformació cap a una companyia global d'entreteniment digital.





Per Laliga, aquest acord, a què s'oposaven el Reial Madrid i el FC Barcelona i que servirà per

ampliar els marges del 'fair play' financer, és un "fita sense precedents a nivell mundial, que

suposa el major impuls de la història a al futbol espanyol "ja que dotarà de" recursos "als clubs

per "millorar la competició i l'experiència dels aficionats, amb l'objectiu d'accelerar la seva

creixement i de convertir Laliga en el major espectacle esportiu a mig termini ".





No obstant això, l'anunci ha tingut més ombres que llums, ja que els equips que han votat en contra (el Reial Madrid, el FC Barcelona, l'Athletic Club i l'Oviedo) finalment han quedat fora de l'acord. Reial Madrid i FC Barcelona, no cobraran res dels 2.700 milions que ofereix l'acord a canvi que CVC no tingui cap influència, present o futura, en els seus drets ni en els seus ingressos.





Els equips que sí rebin diners "es comprometen a destinar el 70 per cent dels recursos a inversions relacionades al seu desenvolupament tant en infraestructures com en innovacions tecnològiques, podent disposar fins d'un 15 per cent addicional per a la inscripció de jugadors i l'altre 15 per a la reestructuració del seu deute financer ".













Tebes: "El Reial Madrid i el Barça no són imprescindibles per al nostre creixement"





El president de Laliga, Javier Tebas, va afirmar que ni el Reial Madrid ni el FC Barcelona són "imprescindibles" per al creixement de el futbol professional espanyol i ha incidit que el seu organisme no ha venut cap dret audiovisual després que el seu projecte 'Laliga Impuls' hagi tirat endavant amb 38 vots a favor dels 42 possibles.





"La postura de Reial Madrid i Barcelona té a veure amb la Superlliga. Sobretot el Reial Madrid perquè el Barça ha estat menys líder en aquest sentit. Aquesta irrupció de diners per millorar els clubs no afavoreix el model de Florentino Pérez i ara tindrà menys mercat i estratègia per fer el que ell vol. el problema de el Reial Madrid és cultural, el seu president creu que els grans clubs han de manar sobre els altres i repartir-se el diners entre ells ", va afegir.





Tebas va insistir que Laliga segueix sent la "gestora dels drets audiovisuals de tots els clubs". "El que hem fet amb el fons CVC és posar-nos d'acord per intentar que creixi el valor d'aquests drets. No estem donant drets a ningú, el Madrid i el Barça no cedeixen els seus drets (...) Si fem cas al que diu sempre el Reial Madrid o el Barça estem fastiguejats. CVC no té ni un dret (audiovidual) de res ", ha apuntat.





En aquest sentit, Tebas va recalcar que CVC té "participació en els resultats de l'explotació audiovisual que segueix dirigint Laliga. I Laliga segueix valent 25.000 milions d'euros, això no ha canviat, l'únic que canvia és que ara en comptes de lliurar 2.700 milions lliurarà menys la part d'aquests tres. encara encara votant en contra podrien demanar-ho ", ha afegit Tebas, que ha xifrat aquesta quantitat en 2.100 o 2.200 milions d'euros aproximadament.