"El món està més a prop del principi que de la fi de la pandèmia", adverteix un prestigiós epidemiòleg

El reconegut epidemiòleg nord-americà i ex investigador part de l'equip de l'OMS que va acabar amb la verola i va lluitar contra la grip i la pòlio, Larry Brilliant, ha fet fora un got d'aigua freda sobre tots aquells que pensen que el Covid-19 ja és passat : "Crec que estem més a prop de del començament que de la fi de la pandèmia, i això no es deu al fet que la variant Delta que estem veient en aquest moment durarà tant, sinó a l'aparició d'altres llinatges", va alertar.





Larry Brilliant @wikipedia





Segons l'epidemiòleg, el problema principal és que encara no hi ha prou persones al món vacunades contra el Covid-19. "Només el 15% de les persones al món han estat immunitzades i alguns països ni tan sols han vacunat al cinc per cent dels seus habitants", va afirmar en una entrevista amb CNBC.







"Tret que vacunem a tots en més de 200 països, encara hi haurà noves variants", va dir, pronosticant que el coronavirus eventualment es convertirà en un "virus per sempre" com la grip





L'expert també ha alertat de com la variant Delta ha canviat les regles de joc: "Intentem amb un virus que té un període d'incubació de tres dies i mig i cada cas va conduir a vuit més amb un creixement exponencial. Aquest és potser el virus més contagiós que hem vist en la nostra memòria viva, aquesta és la mala notícia ", Afirma.





Brilliant dir que els seus models sobre el brot de Covid a San Francisco i Nova York prediuen una "corba epidèmica en forma de V invertida". Això implica que les infeccions augmenten molt ràpidament, però també disminuirien ràpidament, va explicar.





Si la predicció resulta certa, vol dir que la variant Delta es propaga tan ràpid que "bàsicament es queda sense candidats" per infectar, va explicar Brilliant. Sembla haver-hi un patró similar al Regne Unit i l'Índia, on la propagació de la variant Delta retrocedir.





NOVA SUPERVARIANT





L'epidemiòleg afirma que hi ha una baixa probabilitat que sorgeixi una "supervariant" i les vacunes no actuïn contra ella, encara que no es pot descartar.





"És un esdeveniment tan catastròfic si s'escau, hem de fer tot el possible per prevenir-", afirma Brilliant. "I això vol dir vacunar a tots, no només en el seu veïnat, no només en la seva família, no només al seu país, sinó a tot el món".