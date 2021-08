L'EMA investiga tres possibles nous efectes secundaris de les vacunes de Pfizer i Moderna

El Comitè de Seguretat (PRAC, per les sigles en anglès) de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) està investigant tres possibles nous efectes adversos de les vacunes ARNm contra la COVID-19, és a dir, les desenvolupades per Pfizer i Moderna.





En concret, segons detalla l'organisme regulador europeu en uns documents d'actualització de seguretat de les vacunes, es tracta d'eritema multiforme, glomerulonefritis i síndrome nefròtica.





L'eritema multiforme és una reacció d'hipersensibilitat al·lèrgica amb lesions cutànies rodones característiques que també pot afectar les membranes mucoses de les cavitats internes de el cos. L'EMA ha registrat "un petit nombre de casos" notificats després de la vacunació amb Pfizer i Moderna. "S'han sol·licitat més dades i anàlisi a titular de l'autorització de comercialització per donar suport a l'avaluació en curs del PRAC", explica l'organisme regulador europeu.





Per la seva banda, s'ha iniciat una avaluació de la glomerulonefritis (inflamació dels diminuts filtres dels ronyons) i la síndrome nefròtica (trastorn renal que fa que els ronyons perdin massa proteïnes en l'orina) per determinar si poden ser efectes secundaris d'aquestes dues vacunes.





Segons l'EMA, els pacients afectats poden presentar orina sanguinolenta o escumosa, edema (inflor de les parpelles, els peus o l'abdomen) o fatiga. A l'igual que en l'anterior cas, s'ha registrat "un petit nombre de casos" notificats després de la vacunació amb Pfizer i Moderna, inclosos casos en què els pacients van experimentar una recaiguda de malalties renals preexistents. Per això, també s'han sol·licitat més dades i anàlisi a les companyies per continuar amb l'avaluació.





Tal com va explicarl EMA la setmana passada, no ha trobat "fins al moment" cap associació causal entre les vacunes contra la COVID-19 i els trastorns menstruals. L'organisme regulador europeu ressalta que els trastorns menstruals són "molt comuns i possibles sense una condició mèdica subjacent".





"Les causes poden anar des de l'estrès i el cansament fins condicions mèdiques subjacents, com els fibromes i l'endometriosi. Les dones que experimenten una hemorràgia vaginal inesperada (per exemple, en dones postmenopàusiques) o que estan preocupades per alteracions menstruals prolongades o severes poden buscar consell mèdic ", reblen.