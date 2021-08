Els Mossos canvien la seva legislació per acabar amb l'assetjament i modificar el seu uniforme

@EP





El Govern ha pres la decisió de modificar la normativa dels Mossos d'Esquadra per introduir-hi la tipificació com a infracció d'alguns comportaments d'assetjament. A més, també volen implementar certs canvis en l'uniforme dels agents.





Així s'entén en el Decret-Llei que han publicat aquesta setmana en el Butlletí Oificial de l'Estat (BOE) i que mostra canvis en la Llei 10/1994, és a dir, la qual regula els cossos de seguretat de l'Autonomia.





Aquests canvis està dirigits, en primer lloc, a acabar amb l'assetjament, una cosa amb la que porten lluitant anys dins el cos dels Mossos. Per aquesta raó han aprovat un protocol que està enfocat a la prevenció, la detenció, l'actuació i la resolució quan es produeixin casos d'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, per l'orientació sexual o per la identitat de gènere.





Va ser creat pel Comitè de Seguretat i Salut Laboral dels Mossos d'Esquadra el 30 de juliol de l'any 2020 i, a partir d'aquest Protocol, s'ha demostrat la necessitat de tipificar de forma correcta les situacions d'assetjament.





Amb la nova modificació de la Llei l'assetjament serà una infracció molt greu i podrà dur a que la persona que la cometi sigui suspesa d'ocupació.





L'UNIFORME







Pel que fa a l'uniforme dels agents, el nou document publicat assenyala que aquest s'ha d'adaptar a les necessitats que tenen els policies en l'actualitat. "La imatge personal desenvolupa un paper molt important en la percepció que té la ciutadania de les forces i cossos de seguretat". Però no pot faltar protecció i comoditat per als agents.





Actualment els Mossos vesteixen una camisa blau cel i uns pantalons de pinces, però aquesta indumentària es veurà substituïda per un pol tàctic més fosc i per uns pantalons que proporcionin més confort. La gorra també serà canviada: serà d'estil beisbol.