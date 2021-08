Moren dos joves en un accident de moto a Palamós

Dos joves de 20 i 19 anys han mort en accidentar-se amb la moto en la qual viatjaven en el quilòmetre 326,9 de la C-31 a l'altura de Palamós (Girona) en sentit sud, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest divendres.





L'accident es va produir sobre les 21.00 hores d'aquest dijous, quan la moto va sortir de la via per causes que s'estan investigant, i van morir tant el conductor, veí de Calonge (Girona), com la passatgera, veïna de la Seu d'Urgell (Lleida).





L'avís es va rebre a les 21.06, i es van activar sis patrulles de Mossos d'Esquadra, sis dotacions de Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), i amb aquest sinistre ascendeixen a 83 els morts en accidents a la xarxa interurbana catalana aquest any, 29 d'ells, motoristes.