ERC està oberta a "explorar i negociar" els PGE, segons Vilalta

@EP





La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha assegurat que els republicans estan oberts a abordar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) amb el Govern central: "Entrarem a explorar-los, a negociar-los, perquè creiem que és la nostra responsabilitat cap a la ciutadania que ens va donar el seu suport".





En una entrevista d'Europa Press, Vilalta ha detallat que ERC està "a l'expectativa" de veure com serà la primera proposta de l'executiu de Pedro Sánchez, i ha destacat que el seu partit vol entrar a debatre i negociar tot el que pugui implicar una millora per a Catalunya i els seus ciutadans.





Vilalta, que ha descartat avançar quines condicions i demandes defensarà ERC, ha avisat que el primer és complir els acords assolits pels anteriors PGE --als que ERC va donar suport--, i ha subratllat: "No creiem en això de 'quan pitjor, millor ', ni la nostra postura és la de el 'no a tot', perquè creiem que això no és ser útil, i nosaltres volem ser útils".





"Útils per avançar cap a la independència del nostre país, que és la millor manera de ser útils a la gent. Però mentre fem aquest camí, és ser útils en el dia a dia", ha afegit la dirigent d'ERC, després que Junts votés en contra dels passats PGE.





ERC, JUNTS I LA CUP



Li agradaria que ERC i Junts adquirissin una postura unitària davant els PGE al Congrés i el Senat i treballaran per a això, i ha insistit que defensen aquesta utilitat i la capacitat de poder influir: "Aquesta és la postura que creiem més intel·ligent i que hauríem de poder fer, i que hauríem de poder consensuar amb la resta de formacions catalanes ".





Així, es plantegen treballar per consensuar una postura també amb la CUP, perquè "seria molt potent poder anar alineats" davant els comptes estatals, que defensa que incloguin el màxim de recursos per a Catalunya.





DIÀLEG I PGE



Preguntada per si l'avanç del diàleg amb el Govern central és determinant per negociar els PGE, ha afirmat que "hi ha d'haver un context favorable a aquest diàleg i a aquesta negociació perquè, si no, tot es complica molt més".





"Hi ha d'haver un context en què la taula de negociació funcioni. Això segur que facilitarà una negociació en l'àmbit pressupostari, però òbviament una cosa no és moneda de canvi de l'altra ni està supeditada a l'altra", sinó que són assumptes que han d'avançar en paral·lel, segons la republicana.





PRESSUPOSTOS CATALANS



Preguntada pels Pressupostos catalans, ha assenyalat que la seva configuració es troba en una fase preliminar i que el Govern els abordarà amb la CUP, amb la voluntat que s'aprovin per entrar en vigor l'1 de gener: "Serà una de les prioritats del Govern".





"Aquest nou Pressupost ha de portar el segell republicà, ha de portar impregnat aquest canvi, aquesta nova etapa de la Generalitat republicana, i superar també algunes herències que arrosseguem fins ara", ha remarcat Vilalta.