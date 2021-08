El pare de Britney Spears renúncia a la seva tutela 13 anys després

@EP





El pare de Britney Spears, James Spears, ha renunciat a la tutela legal de la seva filla després de 13 anys controlant tots els aspectes de la vida de la cantant.





Aquest dijous va portar a la Cort Superior de Los Angeles uns papers en què confirmava que està d'acord amb delegar la funció a una altra persona. És a dir, Britney Spears seguiria tenint un tutor legal, però aquest ja no seria el seu progenitor.





La cantant porta anys de lluita per alliberar-se del control del seu pare. De fet, el seu anterior lletrat havia dimitit i fa menys d'un mes que un de nou va arribar per defensar-la. Un home que està investigant, també, la gestió que l'anterior advocat de Britney ha fet de les seves finances.





Però tornant al seu pare, en el document s'assenyala: "Tot i que el senyor Spears és el blanc incessant d'atacs injustificats, no creu que una batalla pública amb la seva filla pel seu servei com a tutor sigui el millor per a ella".







L'advocat de la dona ha confirmat l'existència d'aquest document i ha afirmat: "Ens complau que el senyor Spears i la seva advocada hagin admès que ha de ser destituït. És una reivindicació per Britney".





No obstant això, des de la banda del progenitor, tot i el moviment #FreeBritney, expliquen que "no hi ha motius reals per a suspendre o destituir el senyor Spears com a tutor del seu patrimoni i és molt debatible si un canvi de tutor en aquest moment és el millor per a la senyora Spears".