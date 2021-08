Granada registra dos terratrèmols més, de magnitud 2,5 i 2,3, després dels de 4,5 i 3,1 de la passada nit

Als dos terratrèmols de magnitud 4,5 i 3,1 en l'escala Richter que s'han registrat a última hora de la nit de dijous, amb epicentre a les localitats granadines de Cijuela i Santa Fe, i pels que de moment no consten danys personals, cal sumar en el matí d'aquest divendres a dos més, de 2,5 i 2,3 en aquesta ocasió.





Segons ha informat l'Institut Geogràfic Nacional (IGN) en el seu compte de Twitter, consultada per Europa Press, el primer ha tingut lloc a les 7,24 hores amb epicentre a Chauchina i un quilòmetre de profunditat.





@ep





A aquest cal sumar un altre, a les 7,54 hores, en aquesta ocasió registrat a nivell superficial amb un grau de 2,5. Ha tingut lloc a Xemeneies.





En el cas dels esdevinguts en la nit de dijous han provocat avisos al Servei d'Emergències 112 Andalusia, des de localitats de diverses províncies com Màlaga, Còrdova, Jaén i Sevilla, a més de la pròpia granadina.





Segons ha explicat el servei adscrit a la Conselleria de la Presidència, Administració Pública i Interior de la Junta en un comunicat, el primer sisme, de magnitud 4,5, ocorria a les 23,25 hores de dijous passat amb epicentre la població de Cijuela i s'ha registrat a nivell superficial, segons dades de l'Institut Geogràfic Nacional (IGN); encara que en els seus primers càlculs l'Institut l'ha localitzat a Chauchina i Xemeneies.





La mateixa font ha informat d'un segon sisme dos minuts després, a les 23,27 hores, de magnitud 3,1 i epicentre a Santa Fe, a una profunditat de 10 quilòmetres.





En el cas del més intens, l'alcalde de Xemeneies, en declaracions a Canal Sur Ràdio ha explicat la força amb què ho van sentir i que es troba a l'espera de valorar la situació al municipi per si s'haguessin pogut registrar alguns danys materials .





Com a conseqüència dels dos tremolors de dijous, el 112 ha atès més de 90 trucades de particulars que els han sentit, sense que cap d'ells hagi reportat danys personals, però, a més, el telèfon únic d'emergències ha gestionat avisos des de diferents províncies andaluses . Així, als municipis de Granada s'han sumat avisos des de diverses localitats de Còrdova, Màlaga, Jaén i Sevilla.





Ja aquesta passada nit el president de la Junta, Juanma Moreno, ha donat compte de la situació sísmica al seu compte de Twitter demanant calma. Ha declarat estar molt pendent dels terratrèmols i ha cridat a la precaució. "Seguim sempre els consells dels serveis d'Emergències", ha recordat.





En aquest sentit, des d'Emergències 112 Andalusia han recordat que el fonamental, encara que resulti difícil, és mantenir la calma i tallar qualsevol situació de pànic, bola, rumor o informació exagerada.





Durant el terratrèmol, el més adequat és romandre al lloc on un es troba, tant si s'està dins d'un edifici o al carrer, ja que a l'entrar i sortir dels edificis possibles accidents.





Dins d'un immoble cal buscar estructures fortes on aixoplugar-se, com ara una taula o un llit, sota la llinda d'una porta, al costat d'un pilar, una paret mestra o en un racó. Després de la sacsejada, es recomana sortir ordenada i de mica en mica dels edificis a través de les escales i, en cap cas, fer servir l'ascensor per a l'evacuació.





En el cas de trobar-se en l'exterior, s'aconsella allunyar-se de cables elèctrics, cornises, vidres i altres elements que puguin patir trencaments o despreniments a causa del moviment.





Si el terratrèmol sorprèn els ciutadans en meitat d'un viatge a l'interior d'un vehicle, cal aturar-lo immediatament on permeti el trànsit i romandre dins de la mateixa fins que finalitzi el tremolor.





S'ha de comprovar que no hi ha ferits, examinar als que estan al voltant i no oblidar que els ferits greus no s'han de moure, llevat que es tingui coneixement de com fer-ho o en cas d'empitjorament greu o perill imminent (focs, esfondraments, etc ....).





Cal comprovar l'estat de les conduccions de gas, aigua i electricitat, visualment i per l'olor, sense posar a funcionar res.





Després d'una sacsejada violenta s'ha de sortir ordenadament i de mica en mica de l'edifici que s'ocupi. No utilitzar el telèfon si no és per a situacions d'urgència, connectar la ràdio i seguir les indicacions de les autoritats o organismes intervinents a través dels mitjans de comunicació i comptes oficials en xarxes socials (per exemple: @ E112Andalucia / Facebook 112 Andalusia / @IGNSpain).