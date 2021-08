Espanya no preveu encara evacuar l'Ambaixada a Kabul, però està preparada per si fos necessari

El Govern no preveu de moment l'evacuació de la seva Ambaixada a Kabul davant l'inexorable avanç dels talibans en la seva ofensiva contra el Govern afganès i, de fet, està a l'espera que el nou cap de la missió, Ricardo Losa, pugui assumir el seu lloc en les pròximes setmanes, han indicat fonts diplomàtiques.





En les últimes hores, un alt càrrec nord-americà ha indicat que els talibans podrien prendre Kabul en els pròxims 90 dies, mentre que la capital afganesa podria quedar aïllada entre els propers 30 i 60 dies, segons ha precisat un altre sobre la base de les avaluacions d'Intel·ligència .





Exèrcit afganès @ep





D'altra banda, el Departament d'Estat ha confirmat aquest dijous que reduirà el personal de la seva ambaixada a Kabul en les pròximes setmanes, segons informa la cadena CBS. Per la seva banda, el pentàgon té previst enviar uns 3.000 efectius per dur a terme aquest procés, segons aquest mateix mitjà. A més, Estats Units ha tornat a demanar avui als seus ciutadans que abandonin el país.





Així, les fonts d'Exteriors consultades han assenyalat que totes les ambaixades compten amb un pla de contingència i evacuació que es va actualitzant en funció dels esdeveniments i que podria activar-se arribat el cas, una cosa que de moment no es contempla.





No obstant això, les fonts han explicat que se segueix amb atenció l'evolució de la situació a l'Afganistan i que, arribat el cas, el dit Pla de Contingència podria activar-se de forma immediata per a procedir a l'evacuació de l'Ambaixada. Així mateix, han assegurat que no descarten cap possibilitat i que estan preparats per actuar "en funció de la situació".





A més, està previst que el nou ambaixador, a què va nomenar el Consell de Ministres el passat 3 d'agost, arribi a l'Afganistan en les pròximes setmanes per ocupar el seu lloc. Mentre això passa, i per evitar un "buit", ha ressaltat les fonts, s'ha demanat a l'ambaixador sortint, Gabriel Ferrán, que romangui a l'Ambaixada.





Actualment a la delegació diplomàtica espanyola --objecte d'un atac dels talibans al desembre de 2015 en què van morir deu persones, entre ells dos policies espanyols-- es troben l'ambaixador, la segona prefectura i el personal de les forces de seguretat, mentre que la resta són treballadors locals afganesos, han precisat les fonts a Europa Press.





La situació de seguretat a l'Afganistan és molt fluïda. Els talibans s'han fet en uns dies amb el control d'onze capitals de província, l'última d'elles Heart. La ciutat, una de les més importants de país, va acollir precisament a un contingent espanyol que va completar la seva missió a l'octubre de 2015.





EXTERIORS RECOMANA SORTIR DE L'AFGANISTAN





En aquesta clau, el Ministeri d'Afers Estrangers, UE i Cooperació ha actualitzat les seves recomanacions de viatge per a l'Afganistan, desaconsellant els desplaçaments a país "sota cap circumstància" i recomanant als espanyols que actualment estiguin allà que "l'abandonin a la brevetat possible fent ús dels vols comercials actualment disponibles ".





Als que es quedin al país, Exteriors els aconsella mantenir-se "allunyat de les zones afectades, extremar les precaucions i mantenir-se informat de l'evolució dels esdeveniments, seguint els canals d'informació i les indicacions de les autoritats locals".





Així mateix, els demana que mantinguin contacte freqüent amb l'Ambaixada espanyola a Kabul i que comuniquin "desplaçaments i la sortida definitiva de país". També els demana que s'inscriguin en el Registre de Matrícula Consular de l'Ambaixada i comuniquin el seu lloc de residència a l'Afganistan, dades de contacte i els seus canvis.





Des del departament que dirigeix José Manuel Albares es recorda que "hi ha un seriós risc a tot el país que es produeixin atemptats i segrestos". A més, en la situació actual, s'incideix, poden produir-se "atacs amb bombes i atacs suïcides, especialment en llocs públics, edificis governamentals, seus d'organitzacions internacionals i d'ONG i hotels".