L'OMS demana a la Xina i "a tots els governs" que "cooperin" per trobar els orígens de la SARS-CoV-2

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha demanat a la Xina i a "tots els governs" que "despolititzen" la pandèmia de COVID-19 i "cooperin per accelerar els estudis sobre els orígens" de la SARS-CoV-2.





A través d'un comunicat, l'organisme sanitari internacional de Nacions Unides apunta que la següent sèrie d'estudis sobre l'origen del virus "inclouria un examen més profund de les dades brutes dels primers casos i dels sèrums dels possibles primers casos de 2019 ". "L'accés a les dades és de vital importància per fer evolucionar la nostra comprensió de la ciència i no ha de polititzar-cap manera", insisteixen al respecte.





Així, afirmen que estan col·laborant amb diversos països que han notificat la detecció de la SARS-CoV-2 en mostres d'espècimens biològics emmagatzemats a partir de 2019. "Per exemple, a Itàlia, l'OMS va facilitar una avaluació independent per part de laboratoris internacionals de les troballes d'un d'aquests estudis, que va incloure el reanàlisi cec de mostres de sang prepandémiques", exemplifiquen.





"Compartir les dades brutes i donar permís perquè es tornin a analitzar les mostres en laboratoris de fora d'Itàlia reflecteix la solidaritat científica en la seva màxima expressió i no és altra cosa que el que animem a tots els països, inclosa la Xina, a donar suport per que puguem avançar en els estudis dels orígens de forma ràpida i eficaç ", argumenten novament.





D'altra banda, en relació a la hipòtesi que el virus s'escapés d'un laboratori a Wuhan, l'OMS reconeix que la Xina i diversos altres països han suggerit que l'estudi dels orígens "s'ha polititzat o que l'OMS ha actuat a causa de la pressió política ".





"Al revisar l'informe de la primera fase de l'estudi, l'OMS va determinar que no hi havia proves científiques suficients per descartar cap de les hipòtesis. En concret, per abordar la 'hipòtesi de laboratori', és important tenir accés a totes les dades i considerar les millors pràctiques científiques i examinar els mecanismes que l'OMS ja té en marxa. l'OMS només se centra en la ciència, en aportar solucions i en fomentar la solidaritat ", defensen.





Al respecte, també afegeixen, en qualsevol cas, que "analitzar i millorar la seguretat dels laboratoris i els protocols en tots els laboratoris del món, inclosos els de la Xina, és important per a la nostra bioseguretat i seguretat col·lectives".





"La recerca dels orígens d'un nou virus és una tasca científica immensament difícil que porta temps. L'OMS s'ha compromès a seguir la ciència, i demanem a tots els governs que deixin de banda les diferències i treballin junts per proporcionar totes les dades i l'accés necessaris perquè la següent sèrie d'estudis pugui iniciar el més aviat possible ", rebla l'OMS.