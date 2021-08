Denuncien el propietari d'una botiga de Salou per vendre roba falsificada

Els Mossos d'Esquadra han denunciat administrativament al propietari d'una botiga amb llicència d'herbolari de Salou (Tarragona) per un delicte contra la propietat intel·lectual, després de decomissar en el seu negoci 70 peces de roba falsificada de primeres marques.





Els agents van trobar les peces de roba durant una inspecció a l'establiment, que van realitzar al costat de la Policia Local de Salou per presumpta venda de substàncies vegetals amb cànnabis, ha informat la policia catalana aquest divendres en un comunicat.





L'objectiu de la inspecció, efectuada aquest dijous, va ser comprovar si la botiga disposava de llicència, segur i documentació de l'activitat, així com constatar si les substàncies que venia eren legals.





En la inspecció, efectius de la policia científica van fer proves amb reactius químics, i van recollir 11 mostres que van donar positiu en drogues.





Aquestes mostres hauran de tractar-se a laboratoris per comprovar si les substàncies són o no legals, determinant el seu principi actiu i si el seu percentatge de tetrahidrocannabinol (THC) està per sobre del permès.