Un estudi demostra que la vacuna de Moderna manté els anticossos enfront de variant Delta fins a sis mesos

Moderna ha anunciat la publicació de noves dades sobre la durabilitat de la seva vacuna contra la COVID-19 en la generació d'anticossos neutralitzants contra les variants Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon i Iota.





Segons l'estudi, publicat a la revista 'Science', la majoria dels vacunats van mantenir anticossos vinculants i funcionals contra les variants de la SARS-CoV-2 durant els sis mesos posteriors a la segona dosi.





Vacuna de Moderna @ep





"Estem satisfets amb aquestes noves dades que mostren que les persones vacunades amb dues dosis de la vacuna Moderna COVID-19 van mantenir els anticossos durant sis mesos, fins i tot contra variants preocupants com la variant Delta. Juntament amb els nostres socis, ens comprometem a generar dades sobre la vacuna ja compartir-si en té. aquestes dades recolzen l'eficàcia duradora del 93 per cent observada amb la vacuna durant sis mesos. Esperem que aquestes dades i el creixent conjunt de proves en el món real ajudin a informar els reguladors sanitaris sobre com i quan administrar dosis addicionals de reforç ", ha assenyalat el director executiu de la companyia, Stéphane Bancel.





En aquest estudi es van utilitzar diversos assajos i es va demostrar que, després de dues dosis de la vacuna, es van generar anticossos d'unió i neutralització contra el cep ancestral de virus i contra les variants d'interès, Alfa, Beta, Gamma, Delta, Èpsilon i Iota .





Encara que es va observar certa disminució dels nivells d'anticossos amb el pas el temps, la majoria dels participants tenien títols detectables d'anticossos neutralitzants als sis mesos de la finalització de la sèrie primària.





Es va observar una tendència cap a nivells més baixos d'anticossos contra les variants de la SARS-CoV-2 en els individus de més edat en el dia 209 (fins als sis mesos). No obstant això, les diferències van ser petites i hi va haver un solapament entre els grups d'edat. "És important destacar que molts individus del grup de més edat van conservar l'activitat neutralitzant contra les variants sis mesos després de la segona dosi de la vacuna", puntualitza Moderna.