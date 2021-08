Barcelona recupera la presencialitat en unes festes de Gràcia que arrenquen dissabte

Barcelona recuperarà cert grau de presencialitat a la Festa Major de Gràcia, que arrenca aquest dissabte i s'allargarà fins al 21 d'agost, després que la seva edició anterior es celebrés de forma virtual a causa de la pandèmia.





Per assistir a la majoria dels actes serà necessari reservar prèviament, tot i que algunes actuacions de petit format funcionaran només amb control d'aforament, i es podrà passejar pels carrers decorats sense cita prèvia, tot i que també es controlarà el seu aforament, ha explicat l'Ajuntament de Barcelona aquest divendres en un comunicat.













"El que és molt important és que no anem a Gràcia a veure què trobem, sinó que a casa mirem a quina activitat volem participar, ens inscriguem, fem una reserva prèvia i puguem assistir amb totes les garanties sanitàries i, en el cas que a la fi no puguem anar, ens donem de baixa per alliberar aquella cadira ", ha explicat el regidor de districte de Gràcia, Eloi Badia.





DECORATS I ACTIVITATS





Hi haurà un total de 21 carrers engalanats, i els ornaments seran aeris, per no ocupar espai de la via pública i facilitar el pas de les persones, i es definiran adreces úniques per poder regular els accessos i evitar aglomeracions, amb un centenar d'informadors regulant els accessos.





Pel que fa als decorats, Badia ha explicat que seran simbòlics: "No ens esperem el que havíem vist any anteriors, són decorats que busquen facilitar el trànsit i hem d'evitar aglomeracions si anem a visitar-los, fent un trànsit lleuger i sense aturar-nos massa estona, per evitar que puguin generar cues ", ha assenyalat.





Atenent les recomanacions i les mesures de prevenció actuals, es limitarà el nombre d'activitats i en general cada espai podrà fer només tres activitats cada dia, amb reserva prèvia, i totes les activitats nocturnes acabaràs a les 00.30, pel toc de queda.





PREGÓ





Un any més, per apropar la festa a tota la ciutadania sense necessitat de desplaçar-se, es mantindran les emissions en línia i en directe d'alguns actes, com el pregó, el matí de Festa Major, els lluïments i actes de cultura popular i alguns espectacles .





El tret de sortida de les festes serà a les 19 hores de dissabte amb el pregó, que anirà a càrrec de el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.





El consistori també ha recordat que les festes es mantenen fidels als valors que les caracteritzen: viure-les com un element de cohesió social i de veïnatge; donar suport a el sector cultural, i ser sostenibles, inclusives i transversals per a totes les edats.





A més, ha ressaltat el seu compromís amb una programació que no fomenti els rols de gènere, per visibilitzar la dona en els àmbits culturals, i perquè sigui un espai lliure d'agressions racistes, masclistes i LGTBI-fòbiques.





La reserva prèvia per assistir als actes ja s'ha habilitat i es pot fer des del web, en la qual també consta tota la programació.