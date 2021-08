Detenen una dona per abandonar el seu fill de 5 anys amb autisme a un hostal

Agents de la Policia Nacional han detingut una dona, de 38 anys i nacionalitat colombiana, sense antecedents policials, per presumptament abandonar el seu fill de 5 anys i amb autisme a l'hostal on residia amb el menor a Las Palmas de Gran Canària.





Aquests fets es van produir a la tarda del 7 d'agost al carrer Bernat de La Torre de la capital de Gran Canària, lloc fins al qual es van traslladar efectius de la Policia Nacional després de ser alertats a través del telèfon 091 que s'estava produint una discussió entre persones en aquest lloc.





Policia Nacional





Un cop a la zona, segons han explicat fonts policials, els agents van poder comprovar com una dona que discutia estava sota els efectes de l'alcohol i de les drogues, mentre que uns testimonis van exposar com aquesta persona havia estat bevent i prenent substàncies durant la tarda a un bar tot i tenir al seu fill només en el lloc on residien.





A més, els testimonis també van apuntar que havien vist baixar a la petita només al carrer en diverses ocasions per vomitar durant aquesta tarda.





Seguidament, els agents van accedir al lloc on residia la dona amb el fill i van poder comprovar com el menor estava sol, cosa que els testimonis van traslladar als agents que era habitual quan la dona s'anava amb clients, ja que la mateixa exerceix la prostitució al barri d'Arenals.





Davant l'esdevingut, els efectius de la Policia Nacional van detenir la dona, mentre que el menor va ser en un principi traslladat a un hospital de la capital de Gran Canària per a la seva valoració i a l'ésser posat en coneixement de la Fiscalia de Menors de Girona se li va ingressar a un centre d'acollida immediata.