Messi fa servir ja el servei "Family Care" del PSG

Fa dos estius el PSG conscients dels canvis que anaven a provocar les noves contractacions les autoritats del PSG van optar per dissenyar un servei integral per a cada futbolista anomenat "Family Care".







Luis Ferrer, que va ser directiu del conjunt francès entre 2009 i 2020, va ser una de les principals caps d'aquest projecte que és un "un servei que beneficia el jugador i a la família. Es va començar a utilitzar quan van arribar jugadors de renom mundial com Neymar i Mbappé, on vam passar a un altre nivell de protagonisme ".





Aquesta assistència li serà ideal per a Lionel Messi i Antonela Roccuzzo, ja que aquesta serà la primera experiència professional del de Rosario en un club que no és el FC Barcelona, al qual va estar més de 10 anys. La Puça coneixia a la perfecció Catalunya, però ara viurà, a el menys per dues temporades, a París, una de les principals capitals d'Europa, i haurà de acostumar-se a parlar en una llengua diferent.





Des que Leo va posar un peu a França, el club li va posar a disposició a Bob (així el coneixen tots dins del planter comandat per Mauricio Pochettino), qui és una de les principals cares de Family Care i és l'encarregat de facilitar-li la adaptació a l' país gal.





El Family Care és "un sistema que consisteix a ajudar a la família del jugador, com trobar l'escola per als seus fills, que tinguin tots els visats corresponents ... Fa tot perquè estiguin tranquils. Fins i tot els ajuda per als aniversaris de la família . s'ocupen de tot ".





Actualment el clan Messi es troba allotjat a l'hotel cinc estrelles Le Royal Monceau, establiment que es troba situat en el 37 Avenue Hoche i que va allotjar a les principals figures de l'equip en els seus primers dies, com Sergio Ramos i l'italià Gianluigi Donnarumma.





MESSI I LA SEVA FAMÍLIA BUSQUEN UN NOU LLAR





Encara que agost és un mes una mica complex en el tema immobiliari producte que coincideix amb el període de vacances escolar, el club ja es troba a la recerca d'un habitatge per el de Rosario.





La majoria de la plantilla del PSG actualment resideix a Neuilly-sur-Seine, una comuna situada al departament d'Alts de Sena, on es afinquen les famílies més adinerades de la capital (la tercera part dels seus residents paga l'impost de solidaritat - un tribut que exigeix el país als que posseeixen un patrimoni superior a 1.3 milions d'euros-).





Aquesta zona agrada perquè és molt accessible, ja que està a 20 minuts amb cotxe de centre d'entrenament del PSG i va en sentit contrari a l'entrada a París i compta amb vigilància de vídeo i alarmes. A més allà es troben les escoles més importants de país.





Una altra opció seria Yvelines, que té com a ciutat principal a Versalles -la qual va ser la capital durant l'Antic règim-, és a prop de el centre d'entrenament, i compta amb el palau real com una de les seves principals atraccions. Allà viu Neymar, un dels seus principals amics. En cas de no trobar res del seu gust, treu el cap com a possibilitat París XVI o XVII (dos districtes que alberguen ambaixades estrangeres).