Neix l'associació "Abduïts pels Alienígenes" a Espanya

Crèiem que a Espanya teníem tots els serveis coberts i havia associacions per a tot. Però no, fins ara el col·lectiu de "abduïts pels extraterrestres" ha estat completament abandonat per les institucions, i fins per la societat civil.





Per sort, tots aquells que hagin tingut contacte amb éssers intel·ligents de l'espai exterior ja tenen una associació que protegeixi els seus interessos. Per fi a Espanya ha nascut l'associació "Abduïts pels Alienígenes Espanya", segons publica el BOE aquest 10 d'agost.





















"En virtut del que disposa l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, no sent possible practicar la notificació per causes no imputables a l'Administració, pel present anunci es procedeix a la notificació de la resolució per desistiment de data de 7 de juny de 2021 de procediment d'inscripció de la constitució en el Registre Nacional d'Associacions, de l'entitat denominada "ASSOCIACIÓ d 'abduïts per alienígenes ESPANYA ".





La seu d'aquesta Associació d'Abduïts per Alienígenes al nostre país té la seva seu al madrileny carrer de Cea Bermúdez, 35-37, on sembla que estan les seves oficines. Es desconeix qui forma part de la seva Junta Directiva ni qui és la seva presidenta o president. A la xarxa no hi ha rastre d'ells.