Orinar a la dutxa és dolent per a la salut, assegura una doctora

En un vídeo publicat en Tiktok, la Dra. Alícia Jeffrey-Thomas, experta en el sòl pelvià, assegura que l'acte d'orinar a la dutxa pot fer més mal que bé a l'alterar els hàbits saludables per anar a al bany, informa Birmingham Live.





"Volem evitar entrenar la nostra bufeta per associar certs senyals amb la necessitat d'orinar. En aquest cas, orinar a la dutxa associa el so de l'aigua corrent amb la micció o amb la immersió a l'aigua", assegura la doctora.





"Això sovint pot passar a ser provocat per altres sons de l'aigua corrent (com quan estàs obrint l'aixeta per rentar-te les mans o els plats) o quan estàs en cossos d'aigua".





El Dr Jeffrey-Thomas continua explicant que altres hàbits populars també poden afectar el sòl pèlvic, com a "empènyer" l'orina. També a la llista de procediments deficients per orinar està fer molts exercicis de Kegel - per exercitar el sòl pelvià- sense ser avaluat per un especialista en sòl pelvià i entrenar la seva bufeta.





A més, explica quina hauria de ser la rutina normal per anar a al bany: "El temps normal entre viatges a el bany és cada tres o quatre hores durant el dia, però un mínim de dos i idealment, no has de aixecar-te a la nit".