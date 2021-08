Una dona denuncia a Collserola a l'ésser mossegada per un senglar

Pixabay





Una dona ha denunciat al parc de Collserola de Barcelona després de ser mossegada per un senglar al mirador de Montbau. Pel que sembla, ella es trobava caminant amb una bossa a la mà i el senglar la va mossegar per treure-se-la.





La dona assegura que, des del succés, es troba en xoc i li ha agafat por al bosc i als animals, quan fins a aquest moment li encantaven les dues coses.







L'afectada explica que denuncia Collserola perquè en cap lloc hi ha cartells que alertin de la presència de senglars. No obstant això, cada vegada és més habitual veure aquests animals acostar-se fins barris cèntrics de la ciutat i per descomptat, a zones de la muntanya en què hi ha persones.





Molts ciutadans no són conscients del perill que això suposa i els donen de menjar, el que provoca que els senglars persegueixin a les persones buscant menjar i fins i tot arriben a atacar-les. Cal recordar que, encara que al principi no tenen per què ser perillosos, són animals salvatges que poden arribar a ser agressius.