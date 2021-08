El davanter Sergio García es retira als 38 anys

@EP





El davanter Sergio García De la Fuente ha anunciat aquest divendres que es retira del futbol, als seus 38 anys i penjant les botes a la Muntanyesa de Barcelona, després d'una llarga carrera amb gairebé 500 partits i 128 gols.





"El futbol m'ha acompanyat tota la vida. Des de ben petit, al barri, la pilota era el meu company inseparable. Ara toca dir fins aquí! Em retiro com a futbolista després de tota una vida enamorat d'aquest beneït esport", va anunciar al seu compte d'Instagram.





Sergio García, dues vegades internacional amb Espanya i campió de l'Euro 2008, assegura haver assolit els seus desitjos. "Vaig complir els meus somnis envoltat de l'afecte dels meus, la meva vida va transcórrer entre viatges, hotels, victòries, derrotes i gols. Així vaig anar creixent en allò professional i personal", va comentar.





El de Nou Barris (Barcelona) es retira a la Muntanyesa, equip del seu barri, després de passar pel FC Barcelona, Llevant UD, Reial Saragossa, Reial Betis, RCD Espanyol i Al-Rayyan, a més de jugar amb Espanya i també amistosos amb la selecció catalana.





"El futbol m'ha donat molt durant aquests anys. De cada club me n'enduc alguna cosa especial, perquè sense ells, res d'això hagués estat possible. Gràcies a tots per haver-me deixat ser partícip de la vostra història i gràcies a les vostres aficions que em van mostrar sempre el seu afecte més sincer", va assenyalar.





"Espero i desitjo que tots els meus companys i representants s'hagin sentit orgullosos de mi, de la mateixa manera que jo em sento feliç d'haver compartit amb ells tot aquest temps", va manifestar sobre aquest tema.





Ara diu adéu a la seva etapa de futbolista, però no al futbol. "Aquest és només el final d'una part de la meva història d'amor amb aquest esport, la de futbolista. Encara que ben segur la pilota seguirà rodant prop de mi. Moltes gràcies i fins aviat!", va concloure.