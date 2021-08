El Barça vol inscriure a Memphis i Eric García aquest dissabte

@EP





El FC Barcelona comença La Lliga aquest diumenge i, per poder disputar el primer enfrontament amb tots els seus jugadors, vol inscriure a Memphis Depay i Eric Garcia aquest dissabte. Consideren que compleixen tots els requisits i que podran fer-ho sense problema, malgrat que en els últims dies s'ha posat en dubte la seva inscripció a causa dels problemes econòmics del club.





No obstant això, encara no escriuran al Kun Agüero. L'argentí està lesionat i no pot jugar fins al novembre, així que el Barça considera que és millor esperar fins al final del mercat de fitxatges perquè creu que, per a aquest llavors, s'hauràn produït moviments favorables al club.