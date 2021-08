27 persones vacunades es contagien de Covid-19 en un creuer

Vint persones van donar positiu per Covid-19 a bord del creuer Carnival Vista, que va atracar a Belize dimecres, segons la Junta de Turisme de Belize. Només un dels casos positius va ser un passatger; els 26 restants eren membres de la tripulació. Les 27 persones van ser vacunades i presenten símptomes lleus o nuls, assegura la junta de turisme de país.





Es va realitzar un rastreig de contactes i no es van descobrir altres casos positius. Hi ha 2.895 convidats i 1.441 tripulants al vaixell que va salpar de Galveston, Texas, va dir la junta de turisme.





Creuer - Recurs EP





Segons The Washington Post, Carnival va anunciar la setmana passada que hi havia casos positius a bord, però no va revelar quants casos hi havia en aquell moment. "Carnival està gestionant una petita quantitat de casos positius de COVID en Carnival Vista que surt de Galveston. Això tot i que tota la nostra tripulació i gairebé tots els nostres hostes estan vacunats ", afirma un portaveu de Carnival Cruises en un comunicat.





"Hem manejat la situació utilitzant estrictes protocols de salut que incloïen col·locar als que van donar positiu en aïllament i contactes propers en quarantena". A partir de dissabte, tots els convidats hauran de mostrar prova d'una prova de Covid negativa, independentment del seu estat de vacunació, asseguren des de Carnival





Les accions de Carnival Cruises van caure més d'un 1% divendres.