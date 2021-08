"Espanya pot ser la següent a cremar i patir un desastre similar al de Grècia i Turquia", alerten des de WWF

Home fugint d'un incendo a Grècia @ep





WWF ha advertit que "Espanya pot ser la següent en cremar i patir un desastre similar al de Grècia i Turquia", països que els incendis estan arrasant aquest estiu.





Segons ha alertat l'organització en un comunicat, "el foc no entén de fronteres" i una mitjana de 375.000 hectàrees cremen cada any a la Mediterrània, "una zona on els ecosistemes són especialment vulnerables al canvi climàtic".





"Hem de evitar-ho. Necessitem crear boscos i masses forestals més resistents a les altes temperatures i a llargs períodes de sequedat. Necessitem que el propi paisatge sigui el millor tallafocs", ha defensat WWF.





Davant d'aquest escenari, l'ONG ecologista ha apuntat que Espanya "és víctima habitual" dels incendis forestals, ja que "pateix prop de 12.000 sinistres cada any, que arrasen una superfície equivalent a 100.000 camps de futbol".





"La combinació d'onades de calor perllongades, sequeres i baixa humitat, unida a una vegetació molt seca i a l'abandonament en la gestió dels boscos ens col·loca en un alt risc de patir grans incendis forestals, d'una virulència fins ara desconeguts", ha manifestat, per després afegir que "són grans incendis forestals (alguns sisena generació, com els que va patir Portugal el 2017 i on van morir un centenar de persones)".





"ALT RISC D'INCENDIS FORESTALS" A ESPANYA





L'Il·lustre Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Forestals i Graduats en Enginyeria Forestal i de Medi Natural ha alertat del "alt risc de grans incendis forestals" que hi ha actualment a tot Espanya.





En un comunicat, ha explicat que els factors que han originat la situació de risc actual en l'àmbit mediterrani són coneguts i relatius al context socioeconòmic, a l'estat del medi natural i del canvi climàtic.





Així, ha afegit que l'abandonament de l'activitat agrícola extensiva per manca de rendibilitat i d'altres usos tradicionals de la muntanya com la recollida de llenya i la pastura extensiva "han condicionat de forma manifesta la realitat actual de les àrees rurals, sotmeses a la falta de les cures necessàries".





Els canvis en la distribució de la població i la seva relació amb el territori i el paisatge és, al seu parer, un altre factor determinant, així com una ordenació territorial que no considera el risc d'incendis.