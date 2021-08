El ritme de vacunació d'embarassades augmenta un 85% en una setmana a Catalunya

@EP





La vacunació contra la Covid-19 en les dones embarassades a Catalunya ha augmentat un 85% del 4 al 11 d'agost respecte a la setmana anterior, ha explicat la Conselleria de Salut de la Generalitat en un comunicat aquest divendres.





En aquest període s'han vacunat 2.334 dones embarassades, mentre que la setmana anterior ho havien fet 1.256 i el departament ha atribuït aquest increment a les mesures de conscienciació que s'han dut a terme per potenciar la vacunació d'aquest col·lectiu i a la implicació dels professionals sanitaris amb aquest tema.





Les unitats d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) i els equips d'atenció primària s'han posat en contacte de manera proactiva amb les gestants --per via telefònica o SMS-- per facilitar-los l'hora de vacunació, aclarir dubtes i donar informació.





De la mateixa manera, els hospitals han participat activament en l'assessorament a les dones embarassades i també es va posar en marxa un seminari web amb les societats científiques que van seguir més de 1.000 professionals.





RISCOS DE NO VACUNAR



Les dones embarassades no vacunades tenen 4,2 vegades més risc de contagiar-se i si es contagien tenen 5,4 vegades més risc d'ingressar en un hospital, segons ha remarcat la setmana passada la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas; a més, les no vacunades tenen un risc multiplicat per 23 d'acabar ingressant respecte a les vacunades.





A més dels riscos, també s'està explicant el benefici de la vacuna entre les gestants: hi ha una transmissió d'anticossos al fetus i aquest és un element "important" de protecció a la criatura després del seu naixement.





Les vacunes que s'administren a les dones embarassades són les d'ARN missatger, és a dir, les de Pfizer / BioNTech i les de Moderna.