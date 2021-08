Detinguts dos homes per una presumpta temptativa d'homicidi en un càmping de Saldes

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes, de 19 i 18 anys i veïns de la comarca del Berguedà (Barcelona), com a presumptes autors d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa i un delicte d'incendi.







En un comunicat aquest divendres, el cos ha explicat que els acusen d'haver incendiat una tenda de campanya en un càmping de Saldes (Barcelona) el 7 d'agost --van rebre l'avís cap a les tres de la matinada--.





Quan els agents van arribar, la botiga estava totalment cremada i l'incendi estava apagat; en el seu interior no hi havia ningú i els veïns van aconseguir que les botigues properes no patissin més que petits danys.





Els policies, després d'investigar els fets, van concloure que el foc havia estat provocat per tres joves de la zona; després de discutir amb un treballador del càmping, van cremar la botiga on dormia usant un desodorant com accelerador de foc.





Aquest dijous els investigadors van detenir a Berga (Barcelona) a dos dels presumptes autors --per qui el jutge de guàrdia ha decretat llibertat amb mesures cautelares-- i les indagacions continuen obertes per localitzar l'altre presumpte autor.