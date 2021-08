Igualtat eleva a 32 les víctimes de la violència de gènere en 2021

@EP





El Ministeri d'Igualtat ha elevat a 32 el nombre de dones víctimes de la violència de gènere en el que va de 2021, després de confirmar que l'assassinat d'una dona a Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) el passat 30 de juliol és un nou cas masclista.





La víctima tenia 30 anys i va ser assassinada presumptament per la seva exparella. El departament que dirigeix Irene Montero ha informat que la víctima tenia una filla menor d'edat i no hi havia denúncies prèvies per violència de gènere contra el presumpte agressor.





A més de la xifra corresponent a aquest any, també augmenta el còmput general sobre aquesta matèria que es porta realitzant des de 2003 i que s'eleva fins a les 1.110 dones assassinades per aquesta xacra. Amb la filla d'aquesta dona de Barcelona, a més, les estadístiques de menors orfes i òrfenes per violència de gènere puja a 14 el 2021 ia 318 des de 2013.





El president del Govern, Pedro Sánchez, s'ha fet ressò d'aquest cas en el seu compte de Twitter, on ha assenyalat que "des de totes les institucions" i "amb el suport de la societat" se seguirà treballant "per aturar la violència de gènere". "No permetrem ni un pas enrere", ha escrit, per acabar el seu missatge enviant el seu "afecte" a la "família i éssers estimats" de la víctima.





També ho han fet la ministra d'Igualtat, Irene Montero i la delegada de Govern contra la Violència de Gènere, Victòria Rosell, que, a més, han condemnat i mostrat el seu "rebuig" davant d'aquests fets.





Totes dues han demanat tots els esforços des de les institucions, administracions i el conjunt de la societat per arribar a temps i evitar més morts.





SERVEIS PER A LES VÍCTIMES



Des del Ministeri també recorden que el telèfon 016, les consultes en línia a través de l'email 016-online@igualdad.gob.es i el canal del WhatsApp al número 600 000 016, segueixen funcionant amb normalitat les 24 hores, tots els dies de la setmana. A més, al 016 es pot demanar assessorament jurídic de 08.00 a 22.00 hores tots els dies de la setmana, amb atenció a 52 idiomes i un servei adaptat a possibles situacions de discapacitat.





De la mateixa manera, assenyala que en una situació d'emergència es pot trucar al 112 o als telèfons d'emergències de la Policia Nacional (091) i de la Guàrdia Civil (062). En cas que no sigui possible realitzar una trucada i davant d'una situació de perill, es pot utilitzar l'aplicació ALERTCOPS, des de la qual s'enviarà un senyal d'alerta a la policia amb geolocalització.





Aquests mitjans d'assistència poden ser activats per la víctima i també per qualsevol persona que conegui o sospiti d'un cas de violència de gènere. "És un deure de tota la societat", recorda Igualtat.