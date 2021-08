Les fosses nasals, clau per saber per què algunes persones pateixen Covid-19 greu

@EP





Quan una persona es contagia de Covid pot passar-lo de manera asimptomàtica, desenvolupar símptomes lleus o moderats o tenir símptomes tan greus que la portin a ingressar a l'UCI d'un hospital o fins i tot a morir. Per això, des de l'inici de la pandèmia els experts treballen per esbrinar què porta a un cos a elimar el virus ràpidament o a desenvolupar pneumònies bilaterals, per exemple.





El que sí que saben amb certesa és que el coronavirus entra al cos humà a través de les fosses nasals o de la boca, zones en què es replica en les cèl·lules epitelials de la nasofaringe. Per aquesta raó, durant diversos dies les persones pateixen símptomes en les vies respiratòries superiors; és només un percentatge baix de la població la que els desenvolupa a les vies respiratòries inferiors.





"Per comprendre la patologia de la malaltia induïda pel SARS-CoV-2 és fonamental identificar els objectius cel·lulars directes de la infecció en els teixits respiratoris humans", va explicar a Carly GK Ziegler, de l'equip del Programa en Ciències i Tecnologia de la Salut de la Harvard Medical School & MIT de Boston, un dels autors principals d'un nou estudi que busca saber què porta a patir una infecció greu.







En aquest estudi van intentar observar la propagació de la repoblació de cèl·lules secretores, pèrdua de cèl·lules ciliades i epitelials. "En malaltia lleu o moderada, les cèl·lules epitelials expressen gens antivirals sensibles a l'interferó, mentre que les cèl·lules en COVID-19 greu tenen respostes antivirals silenciades tot i càrregues virals equivalents", declara l'investigador.





A més, en l'estudi assenyalen que les respostes de la nasofaringe ajuden a saber qui tindrà complicacions i qui no. Per arribar a aquesta conclusió, els experts van prendre cèl·lules d'aquesta part de el cos de diversos pacients: alguns asimptomàtics, altres lleus, altres greus i altres intubats per una altra malaltia. Després van seqüenciar l'ARN de totes les cèl·lules i van poder veure quines cèl·lules hi eren i quines tenien ARN originat a partir del virus.





Així van veure que les cèl·lules epitelials del nas i de la gola canvien significativament quan entren en contacte amb el virus. Van augmentar les cèl·lules secretores i les caliciformes, que generen mocs. També van observar que baixava la quantitat de cèl·lules ciliades madures, les que escombren les vies respiratòries, i pujaven les immadures.





A més, molts tipus de cèl·lules tenien ARN de la SARS-CoV-2 i aquestes cèl·lules infectades tenien més gens activats relacionats amb la resposta a la infecció. Però el més important que van trobar durant l'estudi el van veure al comparar hisops nasofaringis de persones amb diferent tipus de gravetat en la infecció.





Així es van adonar que els que tenien Covid lleu o moderat tenien cèl·lules epitelials amb més activació de gens relacionats amb la resposta davant de virus, sobretot gens estimulats per interferó tipus I: un tipus de gen que ajuda a recuperar el sistema immunològic.





En canvi, les persones que tenien símptomes greus de la malaltia el que tenien també eren més cèl·lules immunes que porten a les respostes inflamatòries, a més de menys resposta de les seves cèl·lules epitelials. "Totes les persones amb COVID-19 greu tenien una resposta d'interferó silenciada des del principi en les seves cèl·lules epitelials i mai van poder augmentar una defensa. Tenir la quantitat adequada d'interferó en el moment adequat podria ser la clau per bregar amb la SARS-CoV-2 i altres virus ", detalla Ordovás-Montañés.