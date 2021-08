Les variacions en els patrons de color dels gossos generen les seves característiques més distintives

Pixabay





Els gossos es donen en totes les formes i mides, però les variacions en els patrons de color proporcionen algunes de les seves característiques més distintives. Un nou estudi dóna llum sobre un subconjunt d'aquests patrons, el que inesperadament condueix a noves preguntes sobre vells principis de l'evolució del gos.





L'estudi, escrit en coautoria per la professora Danika Bannasch, Càtedra de Genètica de la Facultat de Medicina Veterinària de la Universitat de Califòrnia a Davis, Maxine Adler, es va publicar a Nature Ecology & Evolution. Revela variants estructurals que controlen l'expressió de la proteïna de senyalització agouti, o gen ASIP, en dues ubicacions separades per produir 5 patrons de color distintius per a gossos. Aquests diferents patrons estan molt estesos i ocorren en centenars de races de gossos i en centenars de milions de gossos a tot el món. La pregunta de quan van sorgir aquests canvis va sorprendre el grup d'investigadors internacionals.





Van descobrir que la combinació genètica d'un dels patrons de pelatge, el groc dominant o DI, es comparteix amb els llops blancs àrtics i, segons l'anàlisi filogenètic, es va originar a partir d'un cànid extint que es va separar dels llops grisos fa més de 2 milions d'anys.





"Si bé pensem en tota aquesta variació en el color del pelatge entre els gossos, algunes d'elles van succeir molt abans que els 'gossos' fossin gossos", va dir Bannasch en un comunicat. "La genètica resulta ser molt més interessant perquè ens diu alguna cosa sobre l'evolució dels cànids".





Els investigadors plantegen la hipòtesi que els colors de pelatge més clars haurien estat avantatjosos per a un ancestre cànid extint en un entorn àrtic durant els períodes de glaciació fa 1,5 a 2 milions d'anys. La selecció natural hauria provocat que aquest patró de pelatge persisteix en la població que eventualment va donar lloc a gossos i llops.





"Inicialment ens va sorprendre descobrir que els llops blancs i els gossos grocs tenen una configuració d'ADN ASIP gairebé idèntica", va dir Chris Kaelin de l'Institut HudsonAlpha de Biotecnologia a Huntsville, Alabama, coautor de la feina amb Bannasch. "Però ens va sorprendre encara més quan va resultar que una configuració d'ADN específica té més de 2 milions d'anys, abans de l'aparició dels llops moderns com a espècie".





Bannasch va realitzar la investigació durant un any sabàtic en el laboratori del professor Tosso Leeb a la Universitat de Berna a Suïssa. El seu treball en UC Davis s'enfoca en identificar causes moleculars de malalties hereditàries en gossos i cavalls. Durant una de les reunions de laboratori de Leeb, es va interessar en descobrir la base dels colors del pelatge negre i foc en els gossos.





Bannasch va ampliar la seva col·laboració per incloure a col·legues de l'Institut HudsonAlpha que podrien contribuir amb la seva experiència en filogenètica i patrons de pelatge de mamífers.





DOS MUTACIONS DONEN LLOC A CINC FENOTIPS





Els llops i els gossos poden produir dos tipus diferents de pigments, un negre anomenat eumelanina i un pigment groc, feomelanina. La producció regulada amb precisió d'aquests dos pigments en el moment correcte i en el lloc correcte de el cos dóna lloc a patrons de color de pelatge molt diferents. La producció de feomelanina (groga) està controlada per la proteïna de senyalització agutí, que és produïda pel gen ASIP.





Els investigadors es van adonar que cap mutació genètica individual explicava els cinc fenotips de color principals. Els gossos necessiten mutacions en dues àrees del gen ASIP per obtenir diferents patrons de pelatge. Bannasch i els seus col·legues van canviar el nom dels fenotips per descriure millor les variacions: groc dominant, groc ombrejat, agutí, muntura negra i dors negre. També van descobrir que l'haplotip del groc dominant era molt més antic del que es preveia.





"No va provenir dels llops moderns. Hi havia existit per molt més temps", va dir Bannasch.

Llavors, els investigadors van provar la genètica de llops i gossos antics per confirmar que l'haplotip groc dominant ha existit durant uns 2 milions d'anys, molt abans de la domesticació dels gossos fa uns 30.000 anys.





El patró de dors negre es va identificar en una mostra de gos que tenia 9.500 anys, el que mostra que la rica variació en els colors del pelatge de el gos era present en els primers companys canins.