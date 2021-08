La família oculta de Fidel Castro: des d'amants fins a fills extramatrimonials

@EP





Fidel Castro hauria complert 95 anys aquest divendres, ja que va néixer el 13 d'agost de 1926. I en Infobae han volgut donar algunes dades desconegudes sobre la vida privada del dictador amb motiu de què hauria estat el dia del seu aniversari.





Castro va ser el que va fer la revolució de Cuba, també va ser un dictador i un dels personatges polítics més importants del segle passat. Però, segons explica aquest mitjà, també hi va haver batalles dins de casa... unes batalles que van començar a sortir a la llum l'any 2006, quan Castro es va retirar pels seus problemes de salut.





La parella més duradora de Fidel Castro va ser Soto del Valle, una mestra a qui va conèixer durant les seves campanyes a Cuba en què es mostrava en contra de l'analfabetisme en la dècada de 1960. Junts van tenir cinc fills, Alexis, Alexander, Antonio, Alejandro i Ángel: noms que va escollir com a homenatge a Alexandre el Gran.





Malgrat estar al costat d'aquesta dona 40 anys, no va ser fins l'any 2000 quan els periodistes van poder posar-li cara: la relació sempre va ser un secret i no se sap ni tan sols com o quan es van casar; es creu que va ser un casament íntim. Tant és així que no se la va veure públicament al costat de Fidel Castro fins a l'any 2010, quan ell va reaparèixer després de quatre anys lluny de poder.





Malgrat el que pugui semblar per la durada de la relació, aquesta no va ser l'única dona en la seva vida. Va tenir amants i també fills extramatrimonials, com Jorge Ángel Castro i Francisca Pupo.