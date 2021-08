Bartomeu escriu una dura carta per respondre a Laporta

@EP





Josep Maria Bartomeu va ser president del FC Barcelona entre gener de 2014 i octubre de 2020. En aquell moment va dimitir i, ara, Joan Laporta ha volgut acusar de deixar a el club a la ruïna i provocar així la sortida de Messi. Però Bartomeu ha trencat el silenci i li ha respost amb una dura carta.





"Després de les teves últimes declaracions i les d'alguns membres de la teva junta directiva, em veig en l'obligació de dirigir-me a tu per tal de puntualitzar determinades manifestacions, aclarir responsabilitats i reclamar-te, com a president, accions immediates contra situacions que estan afectant greument, per equívoques i manipulades, no només a la imatge del Club, sinó també la de la Junta Directiva que vaig tenir l'honor de presidir durant gairebé set anys", ha començat.







"En primer lloc, recordar-te que vas sol·licitar a l'Assemblea General de Socis Compromissaris, celebrada el passat 20 de juny, l'aprovació dels comptes de l'exercici 2019-20 formulades per la nostra directiva, sota l'argument inqüestionable que la liquidació reflectia fidelment l'estat econòmic , financer i patrimonial del FC Barcelona a 30 de juny de 2020. L'aprovació majoritària del resultat de l'auditoria 2019-20, valida també el resultat del mandat de juliol 2010 a juny de 2020. Un mandat iniciat per la Junta Directiva del president Sandro Rosell, amb el balanç d'un augment patrimonial positiu de 193 milions, excloent les pèrdues provocades per la pandèmia del 14 de març al 30 de juny de 2020, que, segons el Reial Decret 1162/2020 del 22 de desembre, no es consideraran resultats econòmics negatius en els exercicis afectats per la Covid-19 a l'efecte de còmput de l'aval", a continuat.





En aquest mateix punt, ha seguit: "Sense restar aquestes pèrdues Covid de 97 milions, tot i que suposen igualment un increment de 96 milions i un patrimoni net pel club de 35 milions, tenint en compte que vam iniciar el mandat al juliol de 2010, amb un patrimoni negatiu -60 milions d'euros. Ara es tracta d'una situació molt diferent de la que es va donar en 2010 quan les pèrdues de 80 milions (temporada 2009-10), van donar un resultat negatiu del mandat (2003-2010) de 47.600.000 d'euros. Aquests resultats negatius suposaven, llavors, una herència nefasta que ens va deixar la vostra Junta".





"Per aquest motiu, en l'aplicació de la normativa derivada de la Disposició Setena addicional de la Llei de l'Esport de 1992, era preceptiu sotmetre a l'Assemblea d'octubre de l'any 2010 la votació per iniciar una acció legal d'acció de responsabilitat objectiva per la reposició de les pèrdues, no per la nostra voluntat, com de manera interessada es va estar explicant malament, si no per complir la llei ", ha continuat Bartomeu.





A la carta, a més d'aquest, ha tractat nou punts més, tots ells justificant la seva actuació i argumentant per què ell no té res a veure amb la situació econòmica actual de club. Amb tot, ha conclòs:





"En conclusió, serveixi aquesta comunicació per deixar clar els següents punts:





- L'Assemblea General de Socis Compromissaris del passat 20 de juny, amb la teva petició de vot favorable, va aprovar els comptes de la temporada 2019-20 amb uns beneficis del nostre mandat (2010-2020) de 96 milions (193 milions sense covid19) i un patrimoni net positiu de 35 milions.





- Sempre treballem conscients i complint la ràtio salarial de la Lliga i el límit del Fair Play financer de la UEFA per poder seguir sent competitius al davant de la Premier League i els Clubs-estats, contra els que estem clarament en desavantatge.





- Com a conseqüència directa del nostre cessament, provocat per la intransigència del Procicat, no vam poder aplicar les mesures econòmiques i financeres (Barça Corporate, reducció massa salarial, possible bonus de la Superlliga i / o bonus acord La Lliga-CVC) previstes contra els 375 milions de reducció d'ingressos per l'impacte de la Covid, mesures que hagués hagut d'aplicar la vostra nova Junta.





- La nostra Junta, que va cessar en el càrrec el 27 d'octubre de 2020, estatutàriament no és, en cap cas, responsable de la liquidació econòmica i financera de l'exercici 2020-21.





- Sorprenen les pèrdues anunciades de 487 milions davant una reducció d'ingressos de 375 milions. Ens ho hauran d'explicar amb detall a tots els socis i sòcies. Espero que no sigui com el 2003, quan es va intentar aprovisionar com a pèrdues el valor comptable de l'amortització pendent de certs jugadors. Recorda que no va ser una decisió admesa llavors per l'Audiència Provincial de Barcelona.





- Sí tenim, en canvi, plena responsabilitat esportiva com a resultat de la planificació de totes les seccions del FC Barcelona, amb uns resultats esportius força bons, especialment satisfets de les aportacions del planter.





- Deixem aprovat i validat plenament, per l'Ajuntament de Barcelona, l'Espai Barça".





D'altra banda, s'ha dirigit directament al president Laporta per fer-li una petició: "Finalment, et demano facis públic, i el més aviat possible, els resultats detallats de l'auditoria i / o auditoria preventiva i, si n'hi ha, la informació precisa , a tots els socis i sòcies de les irregularitats que, presumptament, assenyales, per evitar especulacions i sospites sobre actuacions "presumptament delictives" i, també, perquè s'evitin filtracions interessades i esbiaixades en els mitjans de comunicació.





En el supòsit de trobar indicis d'actuacions irregulars que, per descomptat no he ordenat ni conegut, em comprometo a ser el primer a adoptar les mesures legals pertinents per a aclarir-les, i, si cal, castigar aquests supòsits il·lícits.





La meva voluntat al respecte segueix sent la mateixa, la d'oferir als socis i sòcies la màxima transparència".