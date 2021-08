L'Hospital de Bellvitge rep un vial trencat i pateix un incident de radioactivitat de nivell 1

@EP





L'Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha patit un incident de radioactivitat de nivell 1 a l'Escala Internacional de Successos Nuclears i radiològics, ha anunciat aquest divendres el Consell de Seguretat Nuclear (CSN).





En un comunicat ha explicat que el centre va rebre un vial d'un radiofàrmac --usat en tècniques de diagnòstic PET-- que estava trencat per la seva base.





Es va detectar quan, al rebre dos embalums radioactius en la radiofarmàcia del Servei de Medicina Nuclear, es va mesurar una taxa de dosi més alta del normal en un d'ells.





Després d'obrir el contenidor extern en el qual s'allotjava el contenidor de blindatge que contenia dos vials d'aquest radiofàrmac, es va observar la presència de líquid en el buit de sistema d'amortiment existent entre els dos contenidors, ha detallat el CSN.





Al veure que tal vial estava trencat per la seva base, es va concloure que el contenidor de blindatge estava contaminat, el que va donar lloc a la sortida del material radioactiu.





L'incident ha provocat una contaminació superficial dels components interns de l'embalum de transport i de la cabina de manipulació de la instal·lació receptora on es va obrir el paquet.





Una operadora de la instal·lació receptora s'ha vist afectada: tenint en compte el temps de manipulació de l'embalum i els seus components, s'estima que ha rebut una dosi d'uns 0.03 miliSievert, taxa "molt inferior", segons el CSN, als límits legalment establerts a Europa per als treballadors exposats (20 milisieverts per any).





L'expedidor i el transportista dels paquets estan realitzant un "exhaustiu anàlisi de les possibles causes del succés", ha conclòs el CSN.