Maragall rebutja "reduir o traslladar" la Ricarda per ampliar l'aeroport de El Prat

El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha rebutjat la possibilitat de "reduir o traslladar ni un sol centímetre" de la Ricarda per ampliar l'Aeroport de Barcelona-el Prat.





En un article a 'El País' recollit per Europa Press, el líder republicà ha defensat mantenir aquest espai natural i, a més, impulsar les compensacions mediambientals que estaven previstes i no realitzades en el Pla director anterior de la infraestructura.





Ha assegurat que no es pot "imposar un model obsolet de creixement a qualsevol preu per sobre d'una estratègia transformadora que tingui el canvi climàtic i la transició energètica com a condicionants absoluts".





Maragall aposta per tenir vols intercontinentals i reduir els vols a curta distància i substituir-los per connexions ferroviàries, i ha recordat que el projecte d'ampliació ha d'obtenir el vistiplau de la Comissió Europea.





Ha advertit que no permetrà "cap actuació que empitjori la situació" de la qualitat de l'aire de Barcelona, i ha posat com a objectiu que la Generalitat assumeixi la plena titularitat i gestió de l'aeroport.