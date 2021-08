El Reial Madrid i l'Espanyol s'estrenen aquest dissabte a la Lliga Santander

@EP







La Lliga Santander va arrencar ahir amb el partit entre València i Getafe on els locals van aconseguir sobreposar-se a l'expulsió d'Hugo Guillamón als 40 segons per sumar els primers tres punts. El gol de Carlos Soler a un penal polèmic sobre Cheryshev va ser suficient perquè els de Bordalás es fessin amb la primera victòria de la temporada. Malgrat les múltiples ocasions, el Getafe va ser incapaç de superar la porteria valencianista.





EL REIAL MADRID ARRENCA AVUI





El nou projecte de Carlo Ancelotti arrenca aquesta nit a Vitòria, davant el Deportivo Alavés a les 22.00 hores. El conjunt madridista ha deixat algunes bones sensacions, com la primera meitat contra el Milan, amb altres una mica pitjors. Això sí, la manca de gol segueix preocupant i no sembla que es vagi a solucionar en un partit.





La tornada de Karim Benzema, la reaparició de Harzard o el nivell sorprenent d'Isco poden ser grans al·licients en la tornada a la competició. Els que no estaran seran Mendy o Carvajal, dos jugadors que van ser capitals per Zidane en la seva última etapa.





L'Alavés per la seva banda ha completat una pretemporada una mica irregular. En alguns partits se'ls ha vist sòlids en defensa, però la fragilitat ha aparegut en molts altres. Això sí, el que ha tingut durant tota la pretemporada és gol, on només s'ha quedat sense marcar davant l'Elx en el seu cinquè partit de preparació.





Osasuna-Espanyol, Cadis-Llevant i Mallorca-Betis tanquen el dissabte





L'Espanyol tornarà a disputar un partit en la màxima categoria de futbol espanyol (22:00) un any després del seu descens a l'infern. Amb una gran temporada a segona, els pericos arriben amb moltes ganes, però amb algun dubte de cara a porteria. Un factor que no preocupa en excés, ja que hi ha qualitat de sobres a la part davantera perquè els gols arribin. Al davant, un Osasuna que vol tenir una altra temporada tranquil·la i semblen preparats. Han sumat 5 victòries en els seus 6 partits de preparació.





La jornada l'obren el Cadis-Llevant i el Mallorca-Betis a partir de les 19.30h. Quatre equips amb aspiracions molt diferents. El Mallorca, un altre dels que tornen a primera, volen aconseguir la permanència, mentre que el Betis de Pellegrini vol consolidar-se com un equip de la zona europea. Finalment, el Cadis, revelació de la temporada anterior, i el Llevant un equip que sempre té grans aspiracions començaran el seu camí al Ramón de Carranza a la recerca de la permanència i, si les coses es donen, somiar amb alguna cosa més.