La UEFA injectarà 6.000 milions d'euros per ajudar a la recuperació dels clubs europeus

@EP





La UEFA prepara 6.000 milions d'euros per intentar ajudar a recuperar l'economia dels clubs europeus. Les pèrdues econòmiques de l'últim any i mig estan fent estralls en els equips. Els camps buits i la baixada d'ingressos per les retransmissions han fet que la UEFA plantegi una triple estratègia de finançament. A aquest fons se li suma la modificació del Fair Play Financer i establir un altre fons d'emergència per intentar que futures crisis no siguin tan extremes com aquesta.





Amb aquestes noves normes, els equips tindran un interès més baix i podran reestructurar els seus deutes durant més temps, és a dir, passar dels cinc anys actuals fins als set. Amb aquest nou finançament es busca que la idea de la Superlliga s'apagui del tot i que s'impulsin les competències de la UEFA.





Com no, el Fair Play Financer segueix sent una de les grans preocupacions per a tothom i sembla que està en el focus per intentar canviar la normativa actual. La idea principal que es tenia amb aquest Fair Play és que els clubs no perdessin més de 30 milions d'euros durant tres anys. Tantmateix, això no sembla que s'estigui complint en tots els casos.





Un Fair Play Financer que és una de les principals raons per les quals el Barcelona no ha pogut renovar el contracte de Leo Messi. Aquest es va imposar perquè equips com Chelsea, Manchester City o PSG no poguessin gastar sense límit.