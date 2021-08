Espanya i els Estats Units es plantegen començar a abandonar l'Afganistan

@EP





Els talibans segueixen avançant per l'Afganistan. Durant les pròximes hores hi ha previsió que ocupin noves províncies. Davant d'això, Espanya i Estats Units han volgut prendre cartes en l'assumpte. Des del govern espanyol es posarà en marxa un pla per evacuar centenars de persones de l'Afganistan. Per la seva banda, els Estats Units planeja tancar la seva ambaixada.





Des del Ministeri d'Afers Exteriors no han pres la decisió de tancar l'Ambaixada situada a Kabul, però la realitat és que des d'Espanya s'està preparant el pla d'evacuació completa. Tan sols es mantindrà oberta l'Ambaixada si hi ha interessos espanyols i, sobretot, si les condicions de seguretat ho permeten.



Tot aquest pla d'evacuació està supeditat a la retirada dels Estats Units i que deixi de garantir les operacions a l'aeroport. Per tant, abans del 31 d'agost s'hauria de produir aquesta evacuació, encara que si Turquia aconsegueix el control de l'aeroport podria allargar-se algunes setmanes.









En l'Ambaixada espanyola només hi ha dos diplomàtics, vuit persones contractades de l'Afganistan i 17 agents de policia. A més, caldria sumar a sis persones que es troben a la zona i a un funcionari, però la realitat és que la majoria de les evacuacions seran de ciutadans de l'Afganistan.