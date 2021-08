La repatriació dels 800 nens de Ceuta obre bretxa entre Afers Socials i Interior

@EP





Ione Belarra no ha dubtat a mostrar el seu total desacord amb la repatriació dels 800 nens de Ceuta. Des del Ministeri d'Afers Socials ja van avisar que havia d'establir un protocol que inclogui entrevistes als nens i que la fiscalia tingui coneixement del procediment que s'està duent a terme.





El Ministeri d'Interior va donar l'ordre a la Policia de repatriar els menors marroquins que no estaven acompanyats i que van ser acollits a Ceuta. Des de 'El Confidencial' apunten que Belarra ha enviat una carta al ministre d'Interior avisant que és il·legal dins el marc de legislació actual.





La Fiscalia General de l'Estat i la Fiscalia de Ceuta han volgut obrir un procés d'investigació per veure com s'està produint aquesta repatriació. A més, des de l'ONG 'Save The Children' ja s'han pronunciat sobre el tema i han remarcat que és completament il·legal la repatriació col·lectiva de menors migrants.