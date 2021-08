El FC Barcelona femení segueix la seva preparació amb pas ferm

@EP





El Barcelona femení segueix amb el seu pas ferm durant la pretemporada. En la seva tercera trobada va aconseguir superar al Montpeller per 3 gols a 0 en un altre partit que va servir per comprovar tots els registres que dominen les jugadores i que, ara per ara, segueixen sent el millor equip.





El Montpeller va arribar amb la idea clara de defensar, tenir un bloc baix i evitar que el Barcelona trobés espais. No obstant això, aquest plantejament va durar 4 minuts. Una bona pilota filtrada per a Aitana Bonmatí va acabar al fons de la porteria. L'eficàcia de cara a porteria continua intacta.





Però no s'anaven a detenir aquí. Amb un domini absolut de la possessió i vivint constantment a la frontal de l'àrea rival, les jugadores de Jonatan Giráldez, van seguir creant ocasions i en el minut 30, un centre lateral va acabar amb el gol de Claudia Pina per posar el segon de la tarda.





Ja en la segona meitat, el Montpeller va aconseguir treure l'aclaparament i la pressió blaugrana de sobre i generar alguna ocasió. Una pilota a la fusta va ser l'acció més destacada, abans que en el minut 80, amb un gran colpeig des de fora de l'àrea de Maria Pérez, el Barcelona marqués el tercer i definitiu tant.





És la tercera victòria del Barcelona en pretemporada. El 0-17 a l'Elx, el 6-0 al Juventus al Gamper i aquest 3-0 al Montpeller. La propera cita serà als Estats Units davant l'Olympique de Lió a la International Champions Cup.