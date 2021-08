Argimon: "Falta molt per aconseguir la immunitat de població contra la covid-19"

@EP





El conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Argimon, ha avisat que encara "falta molt" per aconseguir la immunitat de la població contra la Covid-19 i deixar enrere la pandèmia.





En una entrevista publicada aquest dissabte a La Vanguardia i recollida per Europa Press, el conseller ha recordat que actualment hi ha prop d'un 61% de la població vacunada amb la pauta completa, i "que la situació no canviarà fins que no s'arribi a un 80-85%".





En aquest sentit, ha lamentat que dins de la franja d'edat de 40 i 49 anys, oberta a la vacunació des de fa mesos, hi hagi un 25% de persones sense primera dosi, i que dins de la franja entre els 30 i els 34, aquest percentatge sigui del 40%.





D'altra banda, el titular de Salut ha advocat per allargar unes setmanes més el toc de queda i el tancament de l'oci nocturn a Catalunya per frenar els contagis, sobretot entre joves, i ha avisat que l'ús d'altres mesures de seguretat sanitària, com la mascareta i la distància interpersonal, es prolongaran.





"La mascareta, la distància, la ventilació i altres limitacions, com alguns aforaments, són mesures de prevenció amb què conviurem molt de temps", ha afegit.