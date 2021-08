Barcelona Activa genera 900 nous llocs de treball en els últims tres mesos

@EP



L'Ajuntament de Barcelona ha creat 900 nous llocs de treball en tres mesos, de maig a juliol, a través dels programes gestionats per Barcelona Activa.





L'objectiu ha estat "facilitar i promoure l'ocupació dels col·lectius més vulnerables i amb més dificultats" per accedir al mercat laboral davant el context econòmic de la pandèmia de la Covid-19, segons ha informat en Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest dissabte.





Del total, uns 422 dels llocs s'han creat a través d'una convocatòria extraordinària dels Projectes Integrals amb Contractació (PICs), dotats amb 4.980.000 euros que combinen formació i experiència laboral i es dirigeixen als col·lectius en atur.





El 57% de les places han estat ocupades per dones, el 55% per a majors de 44 anys, el 18% per estrangers i el 5,5% per a persones amb diversitat funcional.





FOMENTAR L'OCUPACIÓ



D'altra banda, 450 dels llocs s'han creat a través del programa Crea Feina Plus Barcelona 2021, que compta amb una dotació de 2,6 milions d'euros de pressupost i que facilita ajudes a les empreses de fins a 6.000 euros per fomentar l'ocupació.





Un 62% dels llocs han estat per a dones i un 38% per homes; un 37% per a joves menors de 30 anys i un 24% per a majors de 45; el 54% tenen un nivell d'estudis bàsics i el 59% de les sol·licituds les han fet microempreses amb menys de 10 treballadors en plantilla.