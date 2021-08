El ritme de vacunació baixa a l'agost i Salut tem que hi hagi un pic al setembre

@EP





El Departament de Salut està preocupat pel ritme de vacunació que s'està donant durant el mes d'agost. Les vacances i les persones que no es presenten a les seves cites són les principals causes d'aquesta baixada de ritme.





En números, Argimon ha confirmat que durant alguns dies han posat la meitat de les dosis que tenien previstes a la Fira de Barcelona. A més, un 14% de les persones que tenien cita per administrar la segona dosi no es van presentar. Per això, des de Salut mantenen oberts alguns centres de vacunació sense cita prèvia com pot ser el centre comercial Splau o el pavelló municipal de Calafell.





Per poder augmentar el ritme de vacunació, la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya van emetre un comunicat per oferir-se com a punts per administrar les dosis. Segons el comunicat, això afegiria uns 22.000 punts de vacunació.





SENSE CITA PRÈVIA PER EXCÉS DE DOSI





Les dosis amb què compten les comunitats autònomes són més grans que les persones a les quals cal administrar-les. Per això, Madrid o Catalunya han habilitat aquestes zones de vacunació sense cita prèvia a la qual està acudint molta gent. A la comunitat autònoma madrilenya hi ha gairebé 700.000 dosis extres i en la comunitat catalana prop de 200.000, així que tot això ha possibilitat l'opció d'habilitar aquests centres de vacunació sense la necessitat de tenir cita prèvia.