Jordi Puigneró, el vicepresident de la Generalitat, ha demanat al Govern de Madrid el traspàs de les competències de les carreteres de Catalunya per introduir el sistema de pagament de vinyeta. El Govern vol aplicar una tarifa plana en les seves carreteres, cosa que no tindria sentit si una part de les competències correspon a la Generalitat i la resta al Govern central.





És per això que Puigneró ha demanat que el Govern es faci càrrec de les competències i, d'aquesta manera, poder implantar el sistema de tarifa plana. Tot això arriba pocs dies abans que finalitzin les concessions de cinc trams de peatge a les carreteres de Catalunya. Dos trams a l'AP-7, un a l'AP-2 i altres dos trams que corresponen a la C-32 i a la C-33. Aquestes dos últims són competència de la Generalitat, mentre que les altres autopistes són del Govern central.





Puingeró ha indicat en una entrevista a EFE que no tindria sentit aplicar un sistema a unes carreteres i un altre sistema a un altre. Per això, des del Govern volen que el Govern traspassi les competències de les carreteres. La idea és que Catalunya pugui regular les seves carreteres com sí que fan al País Basc.





Un altre dels punts preocupants és com es mantindran aquestes vies un cop deixin d'estar els peatges. Amb aquesta mesura que entra en vigor a partir del 31 d'agost, s'alliberaran 45 quilòmetres en total, així que segons el departament de la Vicepresidència tan sols quedaran 130 quilòmetres de peatge.





Aquest traspàs de competències ja s'ha donat. El 1995, la Generalitat va obtenir la C-33 i la C-32, un total de 66 quilòmetres i les concessions que ara expiren. I basant-se en això, el Govern vol també el traspàs total de la xarxa de carreteres de Catalunya.