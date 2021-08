Barcelona celebra la primera Cursa Infantil Adaptada

@EP





El barri Gòtic de Barcelona ha celebrat aquest dissabte la primera Cursa Infantil Adaptada per a nens amb mobilitat reduïda en el marc de les festes majors de Sant Roc, que es produeixen des de fa 432 anys.





L'esdeveniment ha tingut lloc a les 10.00 hores davant de la Catedral de Barcelona, i ha comptat amb la participació de trenta nens amb discapacitat davant la mirada de desenes d'espectadors, segons ha pogut comprovar Europa Press.





La cursa està pensada per a nens amb caminador, cadira de rodes, fèrules o dificultats de motricitat en general, i té per objectiu fomentar l'autosuperació dels participants.





La iniciativa per fer aquesta cursa ha estat de Noemí Font, la mare d'una nena amb espina bífida. Amb la idea s'ha posat de manifest la importància de fomentar l'esport inclusiu i acabar d'una vegada amb les barreres que hi ha. La iniciativa ha estat tot un èxit i fins i tot una família ha arribat des de Madrid per a participar.