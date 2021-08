El PP demana a Sánchez que convoqui eleccions després de "demostrar la seva incapacitat per governar"

@EP





"Després de setmanes de rècords, hipocresia, excuses i passivitat, Sánchez ha demostrat la seva incapacitat per governar i ha de convocar eleccions", ha assenyalat aquest dissabte el PP a una publicació al seu compte de Twitter.







En la publicació, els populars asseguren que són "l'única alternativa al sanchismo". "El PP és l'única alternativa al sanchismo: un projecte sòlid per superar aquesta crisi econòmica i social", apunten.







El preu mitjà de la llum en el mercat majorista es prendrà un respir aquest dissabte, 14 d'agost, i baixarà lleugerament, fins a un preu mitjà de 114,63 euros el megawatt hora (MWh), enfront dels 117,29 euros d'aquest divendres.





Amb aquest descens, el preu de la llum acaba amb cinc dies consecutius d'alces històriques, encara que segueix disparat. L'any passat per aquestes dates, el preu mitjà era de 36 euros MWh, de manera que l'alça és del 212%, és a dir, el preu de demà triplicarà el registrat fa exactament un any, segons dades de l'OMIE recollides per Europa Press.





Des de dilluns passat es venen registrant dia rere dia rècords històrics en el preu de la llum, coincidint amb l'onada de calor que està afectant el país, amb algunes de les temperatures més altes mai registrades a Espanya.